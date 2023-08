Vlammen slaan uit schuurtje in Alkmaarse woonwijk, kippen op het nippertje gered

Er is vanmiddag brand uitgebroken in een schuur aan de G.H.A. de Zeeuwstraat in Alkmaar. De brandweer was ter plaatse om ervoor te zorgen dat het vuur niet oversloeg naar woningen in de buurt. Inmiddels is de brand geblust, nadat deze op vier schuren was overslagen.

Brand breekt uit in schuurtje in G.H.A. de Zeeuwstraat in Alkmaar - Inter Visual Studio / Michel van Bergen

De melding van de brand kwam om 14.19 uur binnen bij de hulpdiensten. De brand ontstond in een schuur en sloeg over op een tweede schuur in de woonwijk. Op een foto is te zien dat de vlammen hoog boven de schuur uitkwamen. De brandweer heeft kort geblust om te voorkomen dat het vuur oversloeg naar het dichtstbijzijnde huis. Het sein 'brand meester' werd om 14.40 uur gegeven. Uiteindelijk zijn de huizen in de buurt van het vuur gespaard gebleven, wel zijn vier schuren 'deels en volledig uitgebrand', vertelt de woordvoerder van de brandweer aan NH. Dierenambulance ter plaatse "De brand is niet overgeslagen naar woningen, maar ze zijn wel flink beschadigd geraakt door rook- en roetschade. Het vuur kwam wel heel dichtbij." In een van de tuinen stond een kippenren, maar met de kippen die daarin zaten gaat het goed. Dat was overigens wel kantje boord. Tekst gaat door.

"De schuur waaraan de ren vastzat is zwartgeblakerd", aldus de woordvoerder. "Want de brand kwam heel dichtbij." Om er zeker van te zijn dat de kippen écht niet van de leg zijn was een dierenambulance ter plaatse. Ook doet het Team Brandonderzoek momenteel onderzoek naar de oorzaak van de brand.