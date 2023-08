Weer een autobrand in Zaandam, bestelbus gaat in vlammen op

Opnieuw een autobrand in Zaandam. Dit keer is er een bus uitgebrand aan de Soerense Beek in de Zaanse wijk 't Kalf. Het is al een langere tijd onrustig in Zaanstad, want in de afgelopen weken zijn al meerdere auto's uitgebrand.

De brandweer het haar best gedaan, maar heeft de bus niet meer kunnen redden. De bus stond geparkeerd in een woonwijk en op dit moment is de politie bezig naar de oorzaak van de brand.

Het is al een tijdje onrustig in de Zaanstreek. Zo waren er in februari meerdere autobranden in de wijken Poelenburg en Oud-Zuid.



De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. Het is nog niet bekend of de verschillende branden met elkaar te maken hebben.