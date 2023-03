Verdachte aangehouden voor minimaal één autobrand in Zaanse wijk Poelenburg

Een 26-jarige man uit Zaandam is vanochtend aangehouden omdat hij ervan verdacht wordt meerdere auto’s in de wijk Poelenburg in brand te hebben gestoken. Door heel Zaandam waren sinds afgelopen zomer 22 autobranden, begin dit jaar was het vooral vaak raak in Poelenburg.

Volgens de politie kan de verdachte aan één en mogelijk meer autobranden in Zaandam worden gelinkt die dit jaar zijn geweest. De 26-jarige is aangehouden na een uitgebreid onderzoek, wat op dit moment nog loopt. Om dat onderzoek niet dwars te zitten kan de politie nog niet vertellen over welke autobranden het hier gaat. Bijeenkomst Vorige week was er nog een bijeenkomst voor de buurt over de autobranden. Agenten en burgemeester Jan Hamming stonden de bewoners te woord en probeerden hen ervan te overtuigen dat de zaak hun volste aandacht heeft. Hamming kondigde ook extra cameratoezicht in Poelenburg aan: op vier plekken hangen nu zichtbare camera's.

De teamchef van de politie Sherwin Tjin-Asjoe is blij met de aanhouding van vanochtend: "We kunnen geen garantie geven dat het stopt, maar deze aanhouding geeft wel aan dat we er bovenop zitten en er alles aan doen om een voertuigbrand te voorkomen. We nemen dit soort incidenten zeer hoog op." De burgemeester is vanzelfsprekend ook blij en complimenteert de politie met de aanhouding. "De afgelopen tijd hield deze zaak de inwoners flink bezig in deze wijk en dat begrijp ik goed." Op donderdag 30 maart wordt de man voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die zal beslissen of het voorarrest verlengd moet worden.