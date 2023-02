Zoveelste autobrand in Zaandam, 'donkergeklede verdachte voortvluchtig'

En weer een auto in de hens in Zaandam. Gisteravond rond 23.15 uur ging er op de Coniferenstraat een witte BMW in vlammen op. De politie vermoedt brandstichting. In Poelenburg en omgeving zijn dit jaar al vijf auto’s, een bestelbus en een taxibus afgebrand. ‘Waar stopt het?’, vragen buurtbewoners zich ongerust af.

Eén voor één stoppen buurtbewoners om de ravage te bekijken. Een fietser met een verbaasd gezicht stapt af, een automobilist stopt midden op de rustige weg voor een praatje met de politieonderzoeker. Toch zonde van zo’n grote witte BMW, is de teneur. Dat die niet meer gaat rijden is duidelijk, daarvoor heeft de brand te veel schade aangebracht.

Wegrennend persoon

Zoals vaker in dit soort gevallen is er nog vrij weinig bekend over de toedracht. Toch lijkt het duidelijk dat de brand is aangestoken, zegt ook de politie. Volgens getuigen was er gisteravond minimaal één knal te horen en vlak daarop gierende banden van een wegscheurende auto. De politie zelf zegt na een buurtonderzoek dat er kort na het ontstaan van de brand iemand in zwarte kleding is weggerend in de richting van de Jacob Rekstraat. Alle tips daarover zijn welkom, zegt de woordvoerder.

Groot risico

Als de brand inderdaad is aangestoken heeft of hebben de dader(s) een groot risico genomen. Naast de weg en aan de overkant van de sloot zijn er namelijk portiekflats met prima zicht op de geparkeerde auto’s.

"Ik heb helemaal niks gehoord vannacht", zegt een omwonende die een grote hond uitlaat. "Ik heb zelf ook een auto voor de deur staan, dus ik maak me wel zorgen ja. Deze buurt gaat sowieso achteruit. Er zijn vaak inbraken en er is veel rommel op straat."

Bekijk op de kaart waar in Zaandam auto’s in brand hebben gestaan. Tekst loopt hieronder door.