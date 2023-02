Derde autobrand op rij in Zaandam: is er een pyromaan actief?

Op het parkeerterrein aan het Weerpad in Zaandam is vanochtend rond 8.30 uur een auto in de brand gevlogen. Omstanders melden dat er voorafgaand aan de brand een steen door een van de ramen is gegooid, waarna de auto begon te roken en branden. Zij vermoeden dat het gaat om brandstichting. De brandweer heeft de brand geblust. Het is de derde autobrand in één week tijd in de wijk Poelenburg.