Wéér autobrand in Zaandam, Mercedes in vlammen op

Een nieuwe autobrand in Zaandam. Afgelopen nacht rond 1.00 uur brandde een Mercedes volledig uit aan de Dominee Martin Luther Kingweg. In verschillende delen van de stad was het de afgelopen maanden vaker raak.

Aan de Dominee Martin Luther Kingweg wordt gewerkt. De inmiddels afgebrande Mercedes staat op de laatste parkeerplaats voor een wegonderbreking. De brandweer was snel aanwezig om te blussen, maar van de auto bleef weinig meer over. Het is nog niet vastgesteld of de brand is aangestoken, maar een woordvoerder van de politie zegt dat het daar wel naar neigt.

Vijfde brandstichting

Als de auto daadwerkelijk in brand is gestoken zou dat sinds augustus in ieder geval de vijfde brandstichting zijn rond auto's in Zaandam. Volgens de politie zijn de branden in de Galjoenstraat (22 augustus), de Oude Zwan (24 augustus), de Koning Davidsstraat (3 september) en de Else Mauhsstraat (5 januari) sowieso aangestoken.

Bij de Koning Davidsstraat in september betrof het een brand bij een garage onder een wooncomplex. Slachtoffer Gonny Hin vertelde toen aan NH Nieuws juist niet aan brandstichting te denken.

