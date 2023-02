Zaandam opgeschrikt door reeks autobranden: "Ben ik de volgende?"

Er zijn vannacht twee auto's afgebrand aan de Zaandamse Dodoneusstraat, een andere auto raakte zwaarbeschadigd. En dat is niet voor het eerst. In de wijk Poelenburg heerst een gevoel van onveiligheid, inwoners voelen zich machteloos.

Eén van de getroffen auto's is van Hussein. Zijn Mercedes-busje is flink beschadigd door de brand. "De vorige keer stond mijn auto gelukkig even verderop, maar nu ben ook ik de sigaar." Gelukkig voor Hussein is hij wel goed verzekerd. Als tijdelijke oplossing rijdt hij vandaag in de kleinere auto van zijn dochter naar zijn werk. Brandstichting Een woordvoerder van de politie laat weten afgelopen woensdagnacht twee meldingen van autobranden te hebben ontvangen. "Rond 02.00 uur de eerste, hierbij brandde één auto af en raakte een daarnaast geparkeerde auto beschadigd." Een uur later was het weer raak: een paar honderd meter verderop stond daar een elektrisch busje in de brand. "Tot nu toe is er geen sprake van een verband tussen de twee afzonderlijke branden. We doen nog volop onderzoek." De branden van vannacht waren allesbehalve de eerste. Op dit kaartje zie je alle branden in de regio van de laatste tijd. Tekst gaat hieronder verder.

Angst Buurtbewoners voelen zich machteloos. Zo vertelt een bewoner van de wijk Poelenburg vanochtend: "Ik ben elke dag bang dat een van mijn auto's in vlammen op zal gaan. Ben ik de volgende?" Ze is vooral bang dat een autobrand een keer over zal slaan naar een woning. In Zaandam zijn er de laatste tijd veel autobranden. Buurtbewoners onderling denken dat er wellicht een pyromaan actief is. Zo heeft een vrouwelijke buurtbewoner het ook helemaal gehad met de branden: "Ik woon al 32 jaar lang in Zaandam, maar dit is gewoon te erg. Ik wil hier weg."

Reactie Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland "Ten opzichte van vorig jaar is het totale aantal voertuigbranden toegenomen, maar we zien geen stijgende trend. Het aantal voertuigbranden ligt al jaren tussen de 70 en 105 incidenten. Daarnaast ligt ook de verdeling per gemeente in lijn met de normale verwachting. Het grotere aandeel van gemeente Zaanstad in het totaal is te verklaren omdat Zaanstad de grootste gemeente qua inwoneraantal in onze regio is."