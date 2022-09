Wéér auto's in de fik in Zaandam, maar is het een pyromaan? 'Een roep om aandacht'

Het was gisteren weer raak in Zaandam: rond vier uur 's nachts zijn twee auto’s in de Prinsenstraat in vlammen opgegaan. Het zijn niet de eerste auto’s in de stad die er dit jaar aan moeten geloven. Inmiddels spreekt de politie van een 'opvallend patroon', maar hebben we hier te maken met een pyromaan?

Acht keer eerder moest de brandweer in Zaandam dit jaar al uitrukken voor autobranden, waarbij in totaal elf auto’s verwoest of beschadigd raakten. Of het dezelfde dader is, kan de politie nog niet zeggen. Het onderzoek is op dit moment nog in volle gang. Wel geeft de politie aan dat er een 'reeks' van autobranden te herkennen is, wat zou kunnen duiden op een pyromaan.

Of het ook een pyromaan ís, is niet duidelijk. Forensisch psycholoog Ernst Ameling legt uit: "Het wordt wel waarschijnlijk, maar zekerheid heb je pas als hij gepakt is. Belangrijk hierbij zijn motieven. Pyromanen stichten geen brand om mensen in levensgevaar te brengen of voor politieke doeleinden, maar hebben interne motivaties."

Bekijk op de kaart hieronder alle autobranden in Zaandam van het afgelopen jaar.