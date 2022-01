Auto totaal verwoest door brand in Westerwatering, mogelijk aangestoken

Op de Else Mauhsstraat in Zaandam is vannacht een auto afgebrand. De politie kreeg rond 3.15 uur een melding en gaat vandaag forensisch onderzoek doen. Mogelijk is de brand aangestoken.

Op het moment dat de brandweer aankwam, stond de auto al in lichterlaaie en was deze niet meer te redden. Volgens een woordvoerder van de politie is het mogelijk dat meerdere auto's brandschade hebben.



Het is nog niet zeker of het om brandstichting gaat. Het forensisch onderzoek dat vanmiddag plaatsvindt, zal dat moeten uitwijzen.