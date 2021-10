Drie verdachten aangehouden voor explosies en autobranden Koog aan de Zaan

Er zijn drie verdachten aangehouden voor betrokkenheid bij de reeks incidenten rond het Kuipersveld in Koog aan de Zaan. De buurt heeft daar al langere tijd last van autobranden, explosies en verdachte pakketjes. De betrokkenheid van de verdachten wordt op dit moment door de politie onderzocht.

De verdachten zijn drie mannen. Het gaat om een 32-jarige man uit Diemen, een 41-jarige man uit Alkmaar en een 37-jarige man uit Hoorn. Wat hun rol precies is, wordt door de politie onderzocht.

Al langer onrustig

In de wijk is het sinds januari onrustig. In juli werd een vuurwerkbom aan achterzijde van een woning aan het Kuipersveld gegooid. In de maand daarvoor gingen twee auto's in vlammen op. Eerder al zijn er meerdere meldingen geweest van explosies en in februari rukte de Explosieven Opruimingsdienst uit voor een verdacht pakketje.

De bewoners zijn het zat en schreven eerder een brief aan de burgemeester. Ook verschillende politieke partijen zien de problemen in en schreven al een brandbrief.

De buurtbewoners hebben het vermoeden dat het een gerichte aanval is op één persoon. "Het lijkt om een zoon te gaan die daar niet eens woont", vertelde een bewoner eerder aan NH Nieuws. De politie geeft aan dat ook deze mensen slachtoffer zijn.

Met cameratoezicht moest de rust weer terugkeren en hoewel de bewoners vreesde voor nieuwe explosies, is het stiller in de wijk. Toch zijn de bewoners nog niet helemaal gerustgesteld: "Want de maatregelen die ze nemen en die beelden is allemaal achteraf. Wij willen natuurlijk dat het wordt voorkomen."

Onderzoek gaat door

Ondanks dat er drie verdachten zijn opgepakt, gaat het politieonderzoek gewoon verder.

Verdachte incidenten kunnen nog steeds gemeld worden. Ook is de politie op zoek naar aanvullende informatie. De politie heeft onder meer een speciaal e-mailadres geopend waarop mensen verdachte situaties kunnen melden of tips kunnen geven.