Zaanse politiek schrijft brandbrief over autobranden in Westerkoog

Vijf Zaanse politieke partijen hebben een brandbrief gestuurd naar burgemeester Jan Hamming van Zaanstad, over de reeks branden en explosies in de wijk Westerkoog in Koog aan de Zaan. De partijen vinden het 'onacceptabel dat inwoners van onze gemeente zich zodanig onveilig voelen' en eisen opheldering van het gemeentebestuur.

Maaike Polder / NH Nieuws

De brandbrief is ondertekend door SP Zaanstad, Lokaal Zaans, Partij voor Ouderen en Veiligheid, Partij voor de Dieren en Democratisch Zaanstad. Explosies en branden Westerkoog is sinds begin dit jaar meerdere keren getroffen door explosies en branden. In februari rukte de Explosieven Opruimingsdienst uit voor een verdacht pakketje in de wijk, in juni gingen er twee auto's in vlammen op en de maand erop werd een vuurwerkbom aan de achterzijde van een woning aan het Kuipersveld gegooid. De gemeente Zaanstad had daarop meerdere beveiligingscamera's opgehangen in de wijk. Maar maandagavond ging er, ondanks de politiecamera's, opnieuw een vuurwerkbom af. Vannacht brandde opnieuw een auto uit aan de overkant van de wijk.

"Hoewel er camera’s zijn opgehangen door de gemeente, gaan de ‘criminele’ incidenten gewoon door", schrijven de partijen in de brandbrief aan de burgemeester van Zaanstad. "Bewoners voelen zich in de steek gelaten door zowel de politie als de burgemeester, omdat zij geen informatie verstrekken. Bewoners willen duidelijkheid over hetgeen zich afspeelt in hun ‘normaal’ gesproken rustige wijk." Opheldering De partijen willen daarom dat de burgemeester zo snel mogelijk aan de bewoners van de wijk duidelijk gaat maken wat hij aan de reeks explosies en branden kan doen. Ze willen binnen een week antwoord zien op de brandbrief, anders vragen ze een speciaal debat aan met het gemeentebestuur. Eerder eisten alleen SP Zaanstad en Democratisch Zaanstad al opheldering van het gemeentebestuur. Volgens buurtbewoners hebben ze morgenavond een bijeenkomst met de gemeente en de politie op het politiebureau over de onrust in de wijk. Wat daar besproken gaat worden, is niet duidelijk.