Man (35) die na zevende autobrand in Koog aan de Zaan werd opgepakt voorlopig vrij

De 35-jarige man uit Zaandijk die afgelopen weekend werd opgepakt voor een autobrand aan het Kuipersveld in Koog aan de Zaan, komt voorlopig weer vrij. Er is onvoldoende bewijs om de man langer vast te houden, meldt de politie aan NH Nieuws. Hij blijft wel verdachte in het onderzoek.

De man werd afgelopen zondag opgepakt na een autobrand aan het Kuipersveld. Het was de zevende brand in korte tijd in de wijk in Koog aan de Zaan. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de verschillende branden, waar buurtbewoners zich al langere tijd zorgen over maken. De 35-jarige man die zondag werd opgepakt, wordt verdacht van brandstichting.

De man blijft nog wel verdachte in het onderzoek, maar blijft dus niet langer vastzitten. "Er zijn wel voldoende aanknopingspunten, maar er is niet voldoende bewijslast om hem bij ons te houden", aldus een woordvoerder van de politie. De politie heeft niet gezegd of er nog meer verdachten in beeld zijn.

Gezin

Het Kuipersveld in Koog aan de Zaan wordt al langer geteisterd door autobranden en explosies met vuurwerk. De gemeente hing al beveiligingscamera's op in de wijk en de politiek stuurde ook een brandbrief aan de burgemeester over de situatie.

Buurtbewoners vermoeden dat de acties gericht zijn tegen een specifiek gezin dat in de straat woont. Na de zevende autobrand die afgelopen zondag plaatsvond, werd maandag bekend dat het gezin uit de wijk vertrekt naar een andere plek. Het gezin zelf hoopt dat hiermee de rust in Koog aan de Zaan zal terugkeren.

Buurtbewoners reageerden opgelucht op het vertrek van het gezin, maar voelen ook met hen mee. "Het voelt een beetje als de omgekeerde wereld", zei een buurtbewoner tegen NH Nieuws.