Opnieuw een autobrand in Zaandam, dit keer in Oud-Zuid

Autobranden zijn schering en inslag op het moment in Zaandam. Ook gisteravond was het weer raak op de Coniferenstraat in Zaandam. Deze straat is in de wijk Oud-Zuid en grenst aan Poelenburg waar de afgelopen tijd meerdere autobranden waren.

Volgens een getuige hoorden buurtbewoners voor de brand één of twee harde knallen en daarna gierende banden van een wegrijdende auto. Daarna bleek een auto in brand te staan.

De brandweer voorkwam dat een andere auto ook in brand vloog. Op dit moment wordt er nog onderzoek gedaan naar de brand.

Opnieuw een autobrand

Het is niet de eerste keer dat er in korte tijd in en rondom de wijk Poelenburg een autobrand is. Buurtbewoners zien een autobranden trend en voelen zich machteloos. Eerder sprak NH Nieuws bewoner uit Poelenburg: "Ik ben elke dag bang dat een van mijn auto's in vlammen op zal gaan. Ben ik de volgende?"

Twee dagen geleden vloog er een auto in brand in Poelenburg waar een paar dagen ervoor ook al drie auto's in de brand waren gevlogen. Of de autobranden met elkaar in verband kunnen gebracht worden, dat wordt op dit moment nog onderzocht.

Bewoners uit Zaandam speculeren over de reeks incidenten, zij zijn bang dat er een pyromaan actief is. Op dit kaartje zie je alle recente branden in de regio.