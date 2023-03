Extra cameratoezicht in Zaanse wijk Poelenburg om autobranden tegen te gaan

De afgelopen weken is het relatief rustig, maar zowel de burgemeester als twee agenten proberen de bewoners te verzekeren dat de zaak nog volop aandacht krijgt. Er zijn de afgelopen tijd meerdere specialistische teams ingezet, er is een grootschalig buurtonderzoek geweest en de politie reed meer rondes door de wijk.

Alleen al dit jaar brandden er vijf auto’s, een bestelbus en een taxibus uit in Poelenburg en het naastgelegen Peldersveld. Hamming zegt op voorhand dat hij beseft dat dit veel doet in de wijken.

De zaal in wijkcentrum De Poelenburcht is behoorlijk gevuld met bezorgde mensen. Sommigen zijn zelf slachtoffer van een autobrand, anderen zijn net 'ontsnapt'. "Mijn auto stond er een paar meter vanaf de vorige keer", vertelt een bewoner. Hij wist niet hoe snel hij hem weg moest zetten.

"Veiligheidsgevoel zeg je? Hebben we niet. 's Avonds gaan we de straat niet meer op hoor"

Een echtpaar waarvan afgelopen november de auto is afgebrand is wat sceptisch over de aanpak van de gemeente en politie. "De burgemeester kan er ook niet zoveel aan doen. Ik neem het hem niet kwalijk, maar het gaat gewoon niet. Er loopt zoveel crimineel volk rond hier", zegt de mannelijke helft van het paar. Zijn naam is bij de verslaggever bekend, maar zijn nadrukkelijke verzoek is om die hier niet te noemen uit angst voor represailles.

Al voor de brand hadden ze geen fijn gevoel over de veiligheid in Poelenburg. "Veiligheidsgevoel zeg je? Hebben we niet. 's Avonds gaan we de straat niet meer op hoor. Maar we hebben er nog steeds een rotgevoel van en praten er nog vaak over."

