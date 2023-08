Brand geblust in restaurant Zaandam, twee medewerkers naar ziekenhuis

Bij een brand in een restaurant in Zaandam zijn twee horecamedewerkers gewond geraakt. De personeelsleden moesten na rookinhalatie worden overgebracht naar het ziekenhuis.

Het vuur in het Syrische restaurant aan de Zeemansstraat brak iets voor 19.30 uur uit. Op dat moment waren er ongeveer acht mensen aan het eten.

Nadat het vuur was ontdekt, zijn de gasten door het personeel naar buiten begeleid. Vervolgens deden de medewerkers zelf een bluspoging, maar die mislukte. Nadat de brandweer arriveerde, was het vuur al snel onder controle.

Een woordvoerder van de veiligheidsregio laat weten dat de brand is ontstaan in het afzuigsysteem. Hoe het met de twee gewonden gaat is niet bekend.