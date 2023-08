Omwonenden blikken terug op felle brand bij Haarlemse supermarkt: "Het was wel even schrikken"

Een zwartgeblakerde laad- en losplek, verbrande resten en controles van brandweerlieden achter hekken. Dat is wat er rest na de brand van afgelopen vrijdagochtend bij de Albert Heijn aan het Soendaplein in Haarlem. Het was behoorlijk schrikken voor de omwonenden, die halsoverkop hun huis moesten verlaten. Eén van hen is Carla Lefferts. Ze zag alles gebeuren.

Carla Lefferts - Michael van der Putten/NH Media

Vanaf haar bovenhuis kijkt Carla Lefferts op de laad- en losplaats waar de brand was ontstaan. "Ik was die vrijdagochtend al wakker en hoorde ineens roepen: 'Vuur, Vuur! Ga naar buiten.' Ik ging meteen kijken en zag vlammetjes bij de motorkap van de vrachtwagen die aan het lossen was. Er volgde een explosie, waarna alles meteen in de fik vloog." Carla voelde meteen de warmte en dacht één ding: 'ik moet hier weg'. "Ik ben kleren gaan zoeken om naar buiten te gaan", vervolgt ze. "Ik was niet in paniek, ik moest gewoon snel handelen. Vanaf het woordje 'vuur' totdat wij buiten stonden, zaten nog geen tien minuten." Knuffel voor de chauffeur Buiten zat ook de chauffeur van de vrachtwagen er teneergeslagen bij. "Die jongen moest ook zijn verhaal kwijt, dat zag je wel", vervolgt Carla. "We zijn bij hem gaan zitten en hebben een gesprek aangeknoopt. Een buurvrouw heeft hem uiteindelijk een knuffel gegeven. Mooi om te zien dat mensen elkaar willen helpen." Tekst gaat door onder de foto (gemaakt door Carla).

Brand vanaf balkon Carla Lefferts - Carla Lefferts

Haar huis heeft geen schade door de brand en de geur is 'buiten erger dan in huis'. De woningen om de hoek in de Floresstraat zijn er volgens Carla minder goed vanaf gekomen. "Sommige huizen zijn aan de achterkant zwart, omdat de wind die kant opwaaide", vervolgt ze. "Maar iedereen mocht die dag wel weer naar huis. Alleen zullen die woningen nog wel gestonken hebben."

"Ze vertelde over brand. Dan zit je toch niet echt lekker in Londen" Cas, buurtbewoner

Haarlemmers Felicia en Cas wonen in de Floresstraat. Felicia was op het moment van de brand alleen thuis. "Ik was al wakker omdat ik naar mijn werk moest. Het was wel even schrikken toen om half zeven de politie hier voor de deur stond. Voor de zekerheid moest iedereen in de straat zijn huis uit", legt Felicia uit. Op dat moment zat haar vriend Cas in Londen. "Ik werd in de ochtend wakker en zag gemiste oproepen en appjes met vragen of Felicia thuis was. Zonder verder te lezen appte ik haar en ze belde mij meteen om te vertellen over de brand. Dan zit je toch niet echt lekker in Engeland." Tekst gaat door onder de foto.

De uitgebrande vrachtwagen bij Albert Heijn in Haarlem - Inter Visual Studio / Michel van Bergen

Gelukkig voor Cas bleek al snel dat zijn vriendin veilig was en dat hun huis - ze wonen er pas een jaar en alles is nieuw - geen schade had opgelopen. "Een vriend van mij werkt bij die supermarkt. Hij heeft me heel erg op de hoogte gehouden en vertelde dat de brand niet zou overslaan. Daar zit je toch mee", zegt Cas. Aan het einde van de dag mocht iedereen terug naar huis. Daarbij deed Stichting Salvage wel onderzoek om te kijken of er geen rookschade was. Waar nu boodschappen doen? Beide buren zullen de komende tijd hun vertrouwde supermarkt wel missen. Carla is al vanwege een specifieke bonusaanbieding naar 'de Appie' op het Marsmanplein gefietst. Maar er is 'gelukkig ook een Deka dichterbij', waar ze makkelijker even heen kan. Tekst gaat door onder de foto.

De situatie vandaag op de plek waar de brand is ontstaan - Michael van der Putten/NH Media