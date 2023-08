Grote brand in Haarlemse Albert Heijn, tientallen woningen ontruimd

In de Albert Heijn aan het Soendaplein in Haarlem is vanmorgen rond 6.45 uur brand uitgebroken. Het is een grote brand en er komt veel rook vrij. Er zijn veel brandweerwagens aanwezig om de brand te blussen. Rond 10.50 uur heeft de brandweer het sein brand meester gegeven, dat wil zeggen dat de brand uit is.

Supermarkt in Brand in Haarlem - NH Nieuws

"Medewerkers van de supermarkt ontdekten de brand tijdens het laden en lossen en hebben de brandweer gebeld", zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Inmiddels is er opgeschaald naar zeer grote brand. "De hele winkel staat in brand." De vlammen slaan uit het pand en de rook is van veraf te zien.

"Er komt veel rook vrij. Mensen die er last van hebben, raden wij aan ramen en deuren gesloten te houden", adviseert de woordvoerder. De brandweer heeft omliggende woningen en panden ontruimd. "Er zijn ook enkele wegen afgesloten zodat de hulpdiensten er langs kunnen." De Schoterweg is afgesloten en de bus rijdt er op het moment niet.

De brand ontstond bij het laden en lossen van de vrachtwagen in het magazijn, dat is ook waar de brand het hevigst woedt. De winkel zelf staat vol rook en de parkeergarage onder de winkel loopt vol met bluswater. Over de oorzaak van de brand is nog niets te zeggen. "Er zijn geen gewonden, wel hebben er twee mensen rook ingeademd", zegt de woordvoerder.

Tekst gaat door onder de foto's