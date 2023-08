Flinke brandschade Albert Heijn Haarlem, hele assortiment als verloren beschouwd

Het vuur brak rond 06.45 uur vanochtend in een vrachtwagen uit die op de laad- en losplek naast de supermarkt stond. Het vuur sloeg razendsnel over naar het magazijn van de supermarkt, waar veel brandbaar verpakkingsmateriaal lag.

Rookontwikkeling

Bij de brand kwam veel rook vrij. Ongeveer vijftig woningen rond de supermarkt werden ontruimd. Inmiddels kunnen de meeste mensen weer terug naar huis. De hulpdiensten rukten massaal uit en de wijde omgeving rond de winkel werd afgezet. Ook de Schoterweg werd helemaal afgezet. Met lange slangen werd water aangevoerd vanuit de gracht bij het Ripperdaterrein, honderden meters verderop.

De schade is groot. Het dak van het magazijn is door de brandweer weggehaald om het vuur goed te kunnen bestrijden. De muren van het magazijn zijn niet langer stabiel, de brandweer onderzoekt nog of er sprake is van instortingsgevaar.

Producten onverkoopbaar

In de winkelruimte zelf woedde geen brand, maar is wel aanzienlijke rook- en roetschade ontstaan. "De producten kunnen als verloren worden beschouwd", zegt woordvoerder Remke Hoedenaker van de Veiligheidsregio Kennemerland. In de parkeergarage onder de supermarkt stond een paar centimeter bluswater.

Dylan werkt bij Albert Heijn. Hij kwam vanochtend vroeg bij de winkel aan om aan zijn ochtenddienst te beginnen, toen hij de vlammen uit de vrachtauto zag slaan: "Ik stond letterlijk al met één voet in de winkel. Ik zag de vlammen boven die wagen. Samen met de chauffeur zijn we de hulpdiensten gaan bellen en hebben we gekeken of er niemand meer in het pand was."

Schrik

Een jonge vrouw die direct naast Albert Heijn woont, moest in alle vroegte haar huis uit. "Ik woon met zeven andere meiden in dat huis. Ik hoorde allemaal geknetter en deed de achterdeur open. Alles stond vol zwarte rook. We hebben in blinde paniek iedereen wakker gemaakt en naar buiten."

Een andere buurtbewoner staat met zijn hond naar de bluswerkzaamheden te kijken. "Ik wilde uitslapen, maar ik hoorde ineens tientallen sirenes. Het was wel schrikken. Maar ja: de brandweer stelde me wel gerust." Hij vraagt zich wel af waar hij nu zijn boodschappen moet gaan doen: "Deze winkel is twintig seconden lopen, maar dat wordt nu de fiets pakken."

Opruimen

Bij de brand raakte niemand gewond. Wel zijn twee mensen voor de zekerheid door ambulancepersoneel nagekeken, omdat ze rook hadden ingeademd. De supermarkt is voorlopig dicht, het is nog niet bekend hoe lang het opruimen en herstellen van de schade gaat duren.

Het filiaal aan het Soendaplein is één van de grootste vestigingen van Albert Heijn in het land. In 2009 woedde er ook al een grote brand. Toen stonden tientallen winkelwagens in brand in de parkeergarage. Ook die brand zorgde voor veel rookschade, waardoor alle producten onverkoopbaar waren.