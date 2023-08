Brand in Haarlemse supermarkt is uit, brandweer bekijkt instortingsgevaar magazijn

De brand in de Albert Heijn aan het Soendaplein in Haarlem is uit. De brandweer is voorlopig nog wel bezig met het nablussen van de brand en bekijkt de stabiliteit van het magazijn.

De brand brak vanmorgen rond 6.45 uur uit in het magazijn, waar een vrachtwagen vlam vatte. In de omgeving was veel rook te zien en stonk het enorm. "De brand is nu uit", zegt Remke Hoedenaker, woordvoerder van de brandweer. "Voorlopig zijn we nog aan het nablussen."

Vanwege het blussen, is het dak van het magazijn gehaald. "De muren van het magazijn zijn niet stabiel meer", zegt Hoedenaker. De brandweer kijkt of er sprake is van instortingsgevaar. Hij verwacht dat er de brandweer nog zo'n twee uur bezig is met het nablussen en het controleren van de muren.

Schade

Vanwege de rook zijn er zo'n vijftig omliggende woningen ontruimd. "De mensen mogen onder begeleiding weer terug naar hun woning", zegt de woordvoerder. "Stichting Salvage zal met hen kijken of er schade is." Het gaat hierbij niet om brandschade, maar het is mogelijk dat er wel rookschade is.

