Hilversumse Bradley haalt opgelucht adem nu bedreigers opgepakt worden: "Gaat steeds beter met me"

Bradley van Dijk was jarenlang het doelwit van een groep treiteraars, die hem ten onrechte beschuldigde pedofiel te zijn. Wat hij vervolgens over zich heen kreeg was niet van de lucht: meer dan drie jaar lang werd Bradley zelfs tot aan zijn voordeur geterroriseerd. En niet alleen hij: ook familie, vrienden en onschuldige buren waren het doelwit. De pesterijen gingen ver: Bradley moest dood, zo vond de groep.

"Ik ben erg op mijn hoede. Als iemand me zomaar aanspreekt, schrik ik er vaak erg van. Ik ben niet meer zo bang als ik eerst was, maar zeker nog wel angstig. Ik sta continu aan als ik op straat loop."

Toch houden de pesterijen nog niet helemaal op. Het dieptepunt volgde afgelopen weekend toen de grafsteen van het overleden broertje van Bradley met graffiti bespoten werd met de woorden 'brad pedo war'. De bekladding zorgde voor veel verdriet, maar bovenal ook woede. "We hebben vooral erg veel ongeloof. Welke zieke geest doet dit, vraag je je af? Ik ben heel erg teleurgesteld in de mensheid", vertelt Bradley.

Steeds meer medeleven

Nu steeds meer naar buiten komt over wat Bradley en zijn familie de laatste jaren hebben meegemaakt, ervaren zij meer steun. Heel anders dan toen Bradley werd belaagd met onterechte beschuldingen.

"Als je onterecht wordt beschuldigd van krankzinnige dingen als pedofilie, dan moet je je maar zien te verdedigen en bewijzen dat het niet waar is. Dat is heel erg moeilijk", vertelt Bradley. "Nu alles naar buiten komt en er mensen worden opgepakt, zien steeds meer mensen in dat het absolute onzin is. Mensen zien dat de beschuldigingen verzonnen zijn en afkomstig van een groep pesters. Nu ze worden opgepakt nemen mensen die beschuldigingen niet meer serieus. We worden nu veel meer gesteund, iedereen vind het verschrikkelijk."

Voorzichtigheid

Bradley zelf vindt de steun, maar ook alle recente positieve ontwikkelingen in zijn zaak die al jarenlang voortduurt nog moeilijk te bevatten. "Het is nieuw en voelt nog onwenning, maar ik hoop dat alles langzaam weer een beetje normaal wordt", zegt hij.

Toch blijft hij ook voorzichtig. "Helemaal ophouden zal het nooit", vreest hij. "Dat stelletje psychopaten kan niet stoppen. Zolang ze niet allemaal echt gepakt worden of tot inkeer komen, zullen ze doorgaan. Maar ik hou hoop. Het gaat nu een stuk beter en daar hou ik mij aan vast."