Nieuwe coffeeshop Zaanstad tegen wil en dank voorlopig aangewezen op 'illegale achterdeur'

Zaanstad is sinds vandaag een coffeeshop rijker: aan de Marktstraat in Wormerveer opende vanochtend Smokery. Eigenaren Maikel en Ian zijn dolblij, maar vinden de timing niet perfect. De gemeente doet namelijk mee aan een landelijk experiment om de inkoop van marihuana met legale teelt uit de criminaliteit te halen, maar de start van die proef laat op zich wachten. Daardoor zijn Maikel en Ian de komende tijd alsnog afhankelijk van de 'illegale achterdeur'.

Voor Wormerveer is de opening van de coffeeshop sowieso een primeur. Omdat het coffeeshopbeleid van de gemeente Zaanstad voorschreef dat coffeeshops zich alleen in Zaandam mochten vestigen, moest de gemeente haar eigen coffeeshopbeleid aanpassen om de opening van de winkel in Wormerveer mogelijk te maken.

"Ik kan me niet herinneren dat een burgemeester een coffeeshop heeft geopend", vertelt Maikel in gesprek met NH. Loco-burgemeester Harry van der Laan opende vanochtend de cannabiswinkel, waar wel marihuana mag worden verkocht, maar niet mag worden gebruikt. "Normaal gesproken sluiten burgemeesters alleen coffeeshops."

Dat is gebeurd, en dus kunnen blowers voor hun hasj en wiet vanaf vandaag ook terecht in de coffeeshop in Wormerveer. Voorlopig gaat het nog wel om hasj en wiet die illegaal moet worden ingekocht, en dus 'magisch' de voordeur binnenkomt, benadrukt Maikel.

Dat vindt hij jammer, want toen hij besloot mee te dingen naar de vergunning voor de derde coffeeshop in de gemeente, ging hij ervan uit dat het experiment inmiddels al zou zijn begonnen.

Experiment

Dat experiment heet officieel Experiment Gesloten Coffeeshopketen, en is bedoeld om illegale inkoop door coffeeshops aan de achterdeur te legaliseren. Aan het experiment doen tien gemeenten (Zaanstad, Almere, Groningen, Heerlen, Breda, Tilburg, Maastricht, Nijmegen, Arnhem en Voorne aan Zee) en het Amsterdamse stadsdeel Oost mee. Al die gemeenten hebben zich vrijwillig aangemeld voor het experiment.

Zodra het experiment volledig op de rit is, zijn alle coffeeshops in die gemeenten verplicht om hun wiet, hasj en andere producten in te kopen bij tien (door de overheid geselecteerde) telers. Het idee is dat de coffeeshops dan niet langer afhankelijk zijn van illegale telers en de coffeeshopketen gesloten wordt.

'Raar en schizofreen'

Maikel noemt het huidige gedoogbeleid, waarbij de inkoop van wiet door coffeeshops feitelijk illegaal is 'raar en schizofreen'. "Als het aan ons had gelegen, hadden we nu al legaal ingekocht", vertelt hij, "maar dat gaat helaas niet omdat het experiment vertraagd is."

Hij verdient vanaf vandaag dus weliswaar zijn boterham met de handel in wiet, maar had dat liever direct volledig legaal gedaan. Sterker nog: als Zaanstad niet zou deelnemen aan het experiment, had Maikel naar eigen zeggen geen coffeeshop geopend.