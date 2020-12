Legale wietteelt in Heerhugowaard? Vijf kwekers dingen mee in 'experiment'

HEERHUGOWAARD - Krijgt Heerhugowaard straks een eigen wietteler? Vijf Heerhugowaardse kwekers dingen mee in het wietexperiment van het Rijk, waarvan mogelijk een uiteindelijk legaal cannabis mag telen. De proef duurt in ieder geval vier jaar, met het doel criminelen buitenspel te zetten, en een gesloten circuit van kweker naar verkooppunt te realiseren.

Verder zal er in het experiment worden gekeken naar de effecten op de overlast, veiligheid en de volksgezondheid.

In juli dit jaar kregen kwekers de kans om zich bij het Rijk aan te melden met een specifieke locatie. In kwamen er 149 telers aanmeldingen binnen, waarvan er vijf plannen hebben voor in bij elkaar acht locaties in het kassengebied Alton in Heerhugowaard.

Om eventuele vertragingen na 'groen licht' van het Rijk voor te zijn, hebben verschillende telers de nodige vergunningen al aangevraagd. De gemeente voert momenteel gesprekken met de ondernemers. Het is niet bekendgemaakt welke dat zijn.