Wietplantage ontdekt in voormalige politiepost Den Helder

DEN HELDER - In de voormalige politiepost aan de Spoorgracht in Den Helder is een hennepkwekerij aangetroffen. Buren die een vreemde lucht roken, trokken aan de bel bij de politie, die in de garage achter de woning bijna 200 stekjes aantrof.

Pixabay / NH Nieuws

"Ook werd er een koolstoffilter aangetroffen", zegt politiewoordvoerder Erwin Sintenie. "Dat was om de lucht te maskeren." Toch werkte dat filter onvoldoende, want na de melding van de buren vielen agenten het voormalige politiepand binnen. "Voor het eerst in jaren waren er weer agenten in de politiepost", grapt Sintenie. Omdat er op het moment van de ontdekking niemand aanwezig was, zijn er nog geen aanhoudingen verricht. De politie onderzoekt wie verantwoordelijk is voor de wietplantage.

Van 1936 tot 1953 was het pand in gebruik als politiepost. Toch was de cel er altijd gebleven. In 2018 stond het huis te koop. NH Nieuws kreeg toen van de makelaar een rondleiding: