Wormerveer krijgt een coffeeshop, buurtbewoners worden binnenkort uitgenodigd

De derde coffeeshop in de gemeente Zaanstad komt aan de Marktstraat 33 in Wormerveer. Hoewel het eerst een verloren zaak leek, heeft de gemeente nu toch een vergunning afgegeven. Om dit mogelijk te maken moest de gemeente het eerdere coffeeshopbeleid aanpassen. Eerder mochten de vergunningen namelijk alleen in Zaandam uitgegeven worden.

De gemeente laat weten dat de eigenaar van de coffeeshop, die Smokery zal gaan heten, aan alle voorwaarden heeft voldaan. De coffeeshop zal een zogenoemde 'Cannabiswinkel' worden, dit betekent dat er geen mogelijkheid in de winkel komt om de wiet te gebruiken. De winkel gaat dagelijks open van 10.00 tot 22.00 en er zal in die uren continu een portier aanwezig zijn om de leeftijdscontroles uit te voeren en ervoor te zorgen dat er geen overlast is voor de buurt.

De eigenaar van de coffeeshop heeft bij de gemeente aangegeven dat hij de buurt uit zal nodigen voor een bijeenkomst om kennis te maken. "Ze hebben aangegeven regelmatig in gesprek te gaan met buurtbewoners en ondernemers en bij eventuele klachten snel in actie te komen", aldus de gemeente.

Veiligheidsplan

Het coffeeshopbeleid van Zaanstad is aangepast, zo moeten nu alle winkels een veiligheidsplan hebben om overlast te voorkomen. Ook moet de coffeeshop op minimaal 300 meter afstand zitten van een middelbare school of jongerencentrum.

Deze derde coffeeshop zal de laatste zijn die de deuren opent in Zaanstad. In de gemeente mogen er maximaal drie zijn. Na een lotingsronde is deze ondernemer door de gemeente gekozen.

Wanneer de coffeeshop de deuren opent, is nog niet bekend.