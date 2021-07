Wietproef uitgesteld, onduidelijk wanneer experiment wel van start kan

De proef met legaal geteelde wiet in onder meer de gemeente Zaanstad is vertraagd. Het experiment zou eind dit jaar in tien steden beginnen, maar is voor onbepaalde tijd uitgesteld. Wanneer de proef wel van start gaat, is dus niet duidelijk.

"Daarvoor kent het proces naar dat moment toe nog te veel onzekerheden", schrijft de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch. Een van die onzekerheden is de productie van kwalitatief goede hasj, waarvoor de telers meer tijd nodig hebben. Ook de enige deelnemende gemeente in Noord-Holland, Zaanstad, bevestigt het uitstel.

Het uitstel komt naar voren uit informatie die het stadsbestuur van een van de deelnemende steden, Arnhem, gisteren naar de gemeenteraad heeft gestuurd. Daarin staat dat al eerder dit jaar in een overleg met de betrokken ministeries en de tien steden dat de start van het experiment 'in september of oktober van dit jaar niet haalbaar is'.

Met de proef willen de landelijke en lokale overheden kijken of het mogelijk is om te werken met legale wietteelt. Nu is het nog zo dat coffeeshops illegaal wiet moeten inkopen, maar het wel legaal mogen verkopen. Door alle coffeeshops in de tien deelnemende gemeenten legaal wiet bij een vooraf geselecteerde teler af te laten nemen, wil de overheid kijken of dat criminaliteit en overlast tegengaat.

Voor het experiment worden tien telers geselecteerd die de legale wiet moeten gaan leveren aan de coffeeshops in de deelnemende steden. Welke dat zijn is nog niet duidelijk. Volgens de gemeente Zaanstad hoeft de teler niet per se in de deelnemende gemeente gevestigd te zijn, dus zou de teler die aan de coffeeshops in Zaanstad gaat leveren ook buiten de gemeente kunnen liggen.