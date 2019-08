Zaanstad doet mee aan wietproef, maar coffeeshophouders weten van niks

ZAANDAM - Zaanstad is een van de deelnemers van de wietproef, maar de Zaanse coffeeshops weten helemaal niet wat dat inhoudt. Volgens de advocaat van coffeeshop The Squad zou de gemeente Zaanstad vandaag pas, nadat de deelnemende gemeenten van het experiment bekend werden gemaakt, contact met de exploitanten hebben gezocht.

"Mijn cliënten moesten gisteren via de media vernemen dat Zaandam meedoet aan de wietproef. Wat dit inhoudelijk precies allemaal gaat betekenen, is ons helemaal nog niet bekend", vertelt advocaat Teun Blom.

Legale wietteelt

Tijdens de proef mag vier jaar lang alleen cannabis worden verkocht die onder toezicht van de staat wordt geteeld en die legaal aan coffeeshops wordt geleverd. Het experiment met legale wietteelt gaat naar alle verwachting begin 2021 van start.

"Er is ons nog veel onduidelijk. Vandaag heeft de gemeente wel een uitnodiging via de mail gestuurd om binnenkort eens aan te schuiven. Hopelijk wordt het dan allemaal wat duidelijker." Advocaat Blom wil vooralsnog niet vertellen of de coffeeshop blij is met de wietproef, of met het contact met de gemeente.

Deelnemende gemeenten

De lijst van deelnemende gemeenten zou officieel vandaag in de Tweede Kamer bekend worden gemaakt, maar ANP - die de informatie eerder in handen kreeg - publiceerde het nieuws gisteravond al. Voor de proef hadden zich 26 gemeenten aangemeld. Zaanstad is een van de tien gemeenten die vervolgens door een adviescommissie zijn geselecteerd.

Een woordvoerder van de gemeente Zaanstad zegt dat er in het verleden wel contact zou zijn geweest tussen de twee partijen over de wietproef: "In april zijn de coffeeshophouders langs gekomen op het gemeentehuis. Toen hebben we ze laten weten dat Zaanstad zich zou gaan aanmelden voor de wietpilot", vertelt hij tegen NH Nieuws. Volgens de woordvoerder waren ze daar niet blij mee.

Ongelukkige keuze

Sinds dat gesprek in het voorjaar zou er geen contact meer zijn geweest tussen de coffeeshops en de gemeente, bevestigt de woordvoerder. "Wij wisten toen inhoudelijk ook erg weinig over de invulling van de proef." Dat de coffeeshops daar later niet van op de hoogte zijn gebracht noemt de woordvoerder 'een misschien wat ongelukkige keuze'.

Om deel te mogen nemen aan de wietproef moeten alle coffeeshops in een gemeente meewerken. Zaanstad telt er in totaal twee: The Squad en Headlines. Coffeeshop Headlines wilde vooralsnog niet inhoudelijk reageren op vragen vanuit NH Nieuws.