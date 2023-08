Wéér ongeluk op een van Aalsmeers beruchte rotondes: fietser gewond bij botsing met auto

Opnieuw is een fietser gewond geraakt bij een botsing op een rotonde op de Burgemeester Kasteleinweg (N196) in Aalsmeer. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Sinds de aanleg van de rotondes zijn er meerdere ongelukken gebeurd, waarbij fietsers vaak de klos zijn.

"Verschrikkelijk dat er weer een ongeluk is gebeurd", zegt Laura Tas, woordvoerder van gemeente Aalsmeer. De gemeente gaat nog onderzoeken wat de oorzaak van het ongeluk van vanmiddag is.

Vanwege het grote aantal ongelukken nam de gemeente op 1 juli maatregelen om de N196 veiliger te maken. "We zien dat het aantal ongelukken wel verminderd, maar we moeten natuurlijk zorgen dat er geen ongelukken meer gebeuren. Elk ongeluk is er één te veel."

Deze maatregelen zijn vooral gericht op het verminderen van 'prikkels' voor alle weggebruikers, zoals voorsorteervakken op rotondes verwijderen, busbanen verduidelijken en bebording aanpassen. Ook moeten de bussen voor de rotonde van de Dorpsstraat stoppen. Bij de andere rotondes remt de bus al af, omdat daar bushaltes zitten.

Snelheid minderen

Een grote zorg van de gemeente is de hoge snelheid waarmee fietsers, veelal op een elektrische fiets, over de rotondes gaan. "Op fietspaden hebben we borden geplaatst waarbij we aan fietsers vragen om snelheid te minderen", vertelt ze. "Je rijdt een rotonde op, dus je moet goed uitkijken, ook als fietser."

Het gaat nu nog om kortetermijnoplossingen, want de gemeente wil uiteindelijk 'zwaardere maatregelen'. Een van de maatregelen is het aanpassen van de wegstroken, meldt de gemeente aan NH. "Bij de rotondes zijn op dit moment twee wegstroken: een binnen- en een buitenbocht. Dat wordt één wegstrook."