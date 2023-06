Wéér ongeluk op Aalsmeerse rotonde: wielrenster gewond bij botsing met brommobiel

Een wielrenster is vanmiddag in Aalsmeer gewond geraakt toen ze in botsing kwam met een elektrische brommobiel. Het ongeluk gebeurde op de rotonde die de Burgemeester Kasteleinweg met de Ophelialaan verbindt.

Wielrenster gewond bij botsing met brommobiel op Aalsmeerse rotonde - @SEssaim

Het ongeluk gebeurde rond het middaguur, waarna de ambulance en politie werden opgeroepen. Het slachtoffer is na eerste hulp door omstanders per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De wielrenster was aanspreekbaar, maar verder is nog niets bekend over de ernst van haar verwondingen. Als blijkt dat ze zwaar letsel heeft opgelopen, gaat de politie uitzoeken hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De bestuurder van de brommobiel heeft voor zover bekend niets aan het ongeluk overgehouden. Brommobiel Op een foto van een getuige is te zien dat de wielrenster in botsing is gekomen met een Renault Twizy. Die zijn er als brommobiel met een topsnelheid van 45 km/u en als auto met een topsnelheid van 80 km/u. Volgens de politie gaat het hier om een elektrische brommobiel (de 45 km/u-uitvoering dus). Die mag net als brommers en scooters op de rijbaan rijden. Lees verder onder de afbeelding

Renault Twizy - Door © Citron, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18496282

De afgelopen maanden gebeuren er geregeld ongelukken op de onoverzichtelijke rotondes, de laatste was op 31 mei. Een maaltijdbezorger werd toen geschept door een lijnbus van Connexxion. Dat ongeluk gebeurde op de rotonde van de Burgemeester Kasteleinweg en de Dorpsstraat, maar ook op de rotonde van de Ophelialaan is het zo nu en dan raak. Ongelukken op rotondes De gemeente maakt zich zorgen en kwam daags na het ongeluk samen met de maaltijdbezorger met een plan om de weg veiliger te maken. Ze wil beginnen met kortetermijnoplossingen, maar op termijn ook ingrijpende maatregelen doorvoeren. Voor zover bekend zijn de kortetermijnoplossingen nog niet doorgevoerd.