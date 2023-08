Pien Zwaga (9) weet het zeker: Oranje Leeuwinnen worden kampioen

De 9-jarige Alkmaarse Pien Zwaga weet het zeker: de Oranje Leeuwinnen worden dit jaar kampioen op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland. Ze is groot fan van het vrouwenteam en samen met haar vader gaat ze naar zo veel mogelijk wedstrijden.

Haar grote droom is om zelf bij Oranje te spelen. Daar is ze al druk mee: vanaf haar vierde voetbalt ze al, en inmiddels speelt ze vier trainingen en een wedstrijd per week. Haar grote voorbeeld is keepster Daphne van Domselaar, die speelt bij FC Twente.

Tekst gaat verder onder de video.