NH Nieuws-panel: hoge verwachtingen van Oranje Leeuwinnen, maar (nog) geen WK-koorts

Ondanks dat het Nederlands Elftal de laatste zestien van het WK voetbal hebben gehaald, is er nog een sprake van Oranjekoorts. Dat blijkt uit onderzoek onder het NH Nieuws-panel, waaraan 1.070 leden meededen. Maar ondanks dat zijn de verwachtingen wel hoog en zien de ondervraagden de Oranje Leeuwinnen als de grote favoriet.

Lineth Beerensteyn, Jackie Groenen en Stefanie van der Gragt bij Oranje - Orange Pictures

Het zijn tot nu toe klinkende resultaten, die het Nederlands Elftal heeft laten zien. Het werd groepswinnaar in een moeilijke poule met onder meer regerend wereldkampioen de Verenigde Staten. Twee overwinningen, één gelijkspel: 9 doelpunten voor en 1 tegen. Meer dan de helft volgt het WK niet Maar echt warmlopen voor het wereldkampioenschap doet het NH Nieuws-panel nog niet. Iets meer dan helft geen aan het niet of bijna niet te volgen. Een derde doet dat nog redelijk. Dat betekent vooral het online volgen van de resultaten of het terugkijken van samenvattingen. 18 procent volgt het wel uitgebreid. In de laatste groep valt ook panellid Marian uit Texel. "Het is jammer dat er zo weinig aandacht voor is in de media", reageert ze. "Ik ga voor de wedstrijden van het Nederlands Elftal 's nachts m'n bed voor uit. Ook doe ik mee aan een pool op m'n werk." Arjan uit de gemeente Koggenland zat in eerste instantie niet op het WK te wachten, maar is van gedachten veranderd. "Ik verwachtte het niet te gaan volgen. De tijden sluiten wel aan op mijn ritme. Dus ik blijf toch hangen tijdens het zappen. Ik vind het leuk en spannend."

"Het is niet interessant, geen niveau en gehypet door de media. Andere sporten zijn interessanter" NH Nieuws-panellid

Maar waar de tijden voor Arjan goed uitkomen, is het één van de redenen waarom mensen het WK juist niet goed volgen. Door het tijdsverschil met de organiserende landen Australië en Nieuw-Zeeland zijn veel van de wedstrijden 's nachts of 's ochtends. "Ik slaap, of ik ben aan het werk", aldus een panellid. Toch blijkt de grootste groep het WK niet te volgen, omdat die simpelweg niet van voetbal houdt. En dan is er nog een kleine groep die niks heeft met specifiek vrouwenvoetbal, zoals een panellid uit Amsterdam. "Het is niet interessant, geen niveau en gehypet door de media. Andere sporten zijn interessanter." Eric Bakker uit Beverwijk vult aan: "Het is niet dat ik vrouwen geen voetbalsport gun. Maar de kijkwaarde en kwaliteit is gewoon veel en veel minder dan bij de mannen. Dat heb ik niet met alle sporten. Ik kijk wel graag naar vrouwen bij schaatsen, atletiek, handbal en skiën."

Weinig oranjeversiering Veel oranjeversiering kom je dan ook niet tegen op straat. Maar 2 procent heeft iets van versiering om het Nederlands Elftal aan te moedigen. Bijvoorbeeld Kobus uit Medemblik. "Ik versier m'n huis en misschien ook nog wel de tuin. Ik wil m'n dames paspoppen buitenzetten." Hetzelfde beeld zagen we ook in november vorig jaar tijdens het WK voetbal voor mannen in Qatar. Ook toen was onder NH Nieuws-panelleden de oranjekoorts ver te zoeken. Tekst gaat verder onder de graphic over de verwachtingen van het Nederlands Elftal op het WK.

Opvallend is dat de verwachtingen van het Nederlands Elftal torenhoog zijn. Maar 1 procent verwacht dat het team vannacht wordt uitgeschakeld door Zuid-Afrika. Meer dan de helft rekent erop dat de Oranje Leeuwinnen de finale halen, waarvan 23 procent denkt dat ze wereldkampioen worden. Al heeft ook 22 procent geen idee. Oranje topfavoriet voor wereldtitel Maar wie is dan van alle overgebleven landen de grootste kanshebber voor de wereldtitel? 28 procent heeft geen idee. Maar van de NH Nieuws-panelleden die er wel kijk op zeggen te hebben blijkt Nederland topfavoriet te zijn met 24 procent. Daarna volgt Zweden (15 procent) het Engeland (14 procent) van de Nederlandse bondscoach Sarina Wiegman en titelhouder de Verenigde Staten (10 procent) Nederland speelt vannacht om 4.00 uur de achtste finale tegen Zuid-Afrika. De finale is op 20 augustus. Daarvoor hoeft gelukkig de wekker in principe niet gezet te worden, want die begint om 12.00 uur.

Verantwoording



Onder de 5.894 leden van het NH Nieuws-panel hielden we een enquête over hoe ze aankijken tegen het WK voetbal en het Nederlands Elftal. In totaal deden 1.070 mensen mee aan het onderzoek. Wil je ook meepraten over allerlei onderwerpen in Noord-Holland? Geef je dan hier op voor het NH Nieuws-panel. Je wordt dan ongeveer eens per maand uitgenodigd voor onze enquêtes.