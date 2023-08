Zij zetten hun wekker voor de Leeuwinnen: "Ze komen verder dan de mannen!"

Deze superfans zitten er zondagnacht weer klaar voor: de wedstrijd van onze Oranjeleeuwinnen tegen Zuid-Afrika. Waarom dit niet zo uitbundig wordt gevierd als het mannenvoetbal, blijft voor hen een raadsel. Maar daar komt vast verandering in, als de Leeuwinnen wereldkampioen worden. "Ik denk wel dat dat haalbaar is!"

Pien (9) en haar vader Michel zijn absolute superfans van het eerste uur. De wedstrijden, open trainingen en fan-dagen, overal waar de Leeuwinnen zijn, zijn Michel en Pien te vinden. "We hebben ook overwogen om naar Australië af te reizen voor het WK", vertelt het Alkmaarse tweetal aan NH. "Maar dat was toch net iets te prijzig." Pien vindt de wedstrijden van de vrouwen veel leuker dan die van de mannen. "Want ik ken de speelsters allemaal, en de mannen zijn eigenlijk niet zo goed", aldus Pien. De jonge superfan is zelf ook vaak op het veld te vinden, of als keeper tussen de palen. Daphne van Domselaar is dan ook haar grote voorbeeld. Bekijk hieronder de foto's van Pien met haar favoriete spelers. Tekst loopt door.

Dat de Oranjeleeuwinnen fans van jong tot oud hebben mogen duidelijk zijn. Harrie Vreeker komt al sinds 1969 bij AZ en heeft zijn wekker voor de nacht van zaterdag op zondag al gezet. "Dan ga ik om half vier snel naar beneden en stop de croissantjes in de oven", vertelt hij. Als de wedstrijd dan om vier uur begint, zitten Harrie en zijn vrouw op de bank met een kopje koffie en een croissantje vers uit de oven. "En in een oranje shirt natuurlijk!" Waar is de sfeer? Ook Selma uit Alkmaar heeft de wekker gezet voor zondagnacht. Naast dat Oranje speelt, is het ook nog haar verjaardag. "Het mooiste cadeau zou natuurlijk zijn als we doorgaan", vertelt ze enthousiast tegen NH. Het valt haar wel op, ondanks dat er een stijgende lijn in zit, dat het vrouwenvoetbal nog zoveel minder leeft dan de variant met de mannen. "Nu is er amper wat aan oranje te zien in het straatbeeld", legt ze uit. "Dat is wel jammer."

"We zullen wel proberen zachtjes te juichen, anders worden de buren wakker" Harrie Vreeken

Maar Selma laat zich niet uit het veld slaan, zij zit gewoon in haar oranje shirt voor de televisie zondagnacht, en ze heeft er alle vertrouwen in. "De finale is zeker haalbaar!" Harrie ziet gelukkig wel een stijgende lijn de populariteit van het vrouwenvoetbal. "Dat heeft natuurlijk ook te maken met de prestaties", legt hij uit. "Ze doen het een stuk beter dan de mannen, dus dat helpt natuurlijk wel." Worden we kampioen? Harrie, Selma en Pien hebben er wel vertrouwen in. Helemaal nu enkele grote concurrenten, zoals Brazilië en Duitsland, zijn uitgeschakeld. Selma voorspelt dat het 3-1 gaat worden. Lieke Martens en Esmee Brugts gaan er volgens haar zeker eentje scoren. "En de derde wordt een verrassing!" "Het is echt een goed team nu", vindt ook Harrie. "Ze gunnen elkaar ook alles. Dat is bij de mannen weleens anders geweest, daar speelden soms toch wat meer eigenbelangen." Onze superfans zien maar weinig redenen om geen wereldkampioen te worden. En als het de Oranjeleeuwinnen lukt om wereldkampioen te worden, ligt er ook al een traktatie voor ze klaar. Pien heeft namelijk speciaal voor haar heldinnen speciale 'Hup Holland Ezelkoeken', laten maken bij bakker Meijer in Heemskerk. De eerste lading heeft ze al overhandigd, maar als ze kampioen worden krijgen ze van Pien een megagrote koek. Aan onze fans zal het in ieder geval niet liggen. Allemaal zitten ze zondagnacht klaar in vol ornaat om de leeuwinnen de overwinning in te brullen. "We zullen wel proberen zachtjes te juichen", lacht Harrie. "Anders worden de buren wakker."