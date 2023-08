Familie Amstelveense voetbalster Katja Snoeijs apetrots na haar eerste WK-doelpunt

Het is een droom die uitkomt voor de Amstelveense voetbalster Katja Snoeijs (26): vanmorgen scoorde ze tegen Vietnam haar eerste WK-doelpunt. Ook Katja's familie is apetrots. Haar moeder en zusje stonden te juichen op de tribune.

Familie apetrots op Nieuw-Zeelandse tribune na eerste doelpunt Katja Snoeijs - Eigen foto's

Zelf noemt Katja haar doelpunt voor de camera van de NOS 'een mooie mijlpaal'. "Maar het hele toernooi is voor mij natuurlijk al genieten", voegt de aanvalster eraan toe. Ze is blij dat ze voor het team van waarde kon zijn in de wedstrijd, waarin ze in de basis mocht beginnen. "Het was een van de vroege goals, dus dat was als team fijn. Het haalt de druk eraf." Tekst gaat verder onder foto

Katja Snoeijs (26) in actie tegen Vietnam - ANP

Katja's moeder en zusje konden op de tribune hun geluk niet op toen ze haar zagen spelen én scoren. "We zijn uiteraard supertrots op haar", vertelt zusje Carien na de wedstrijd aan NH Nieuws. "Toen we onze reis naar hier planden, hadden we eerlijk gezegd niet verwacht dat ze zoveel zou mogen spelen." Snoeijs stond als spits jarenlang in de schaduw van Vivianne Miedema, maar besloot goed naar haar te kijken en geduldig haar kans af te wachten. Nu Miedema en ook Beerensteyn geblesseerd zijn, grijpt ze haar kans: met een schuiver maakte ze vandaag de 0-2 tijdens het duel in Nieuw-Zeeland. Met een 0-7 overwinning gingen de Oranjeleeuwinnen er met de groepswinst vandoor en plaatsten zich voor de achtste finales.

"Net als wij gunt iedereen het haar zo en dat is erg waardevol!" Carien Snoeijs

Dat Katja deze wedstrijd toch in de basis stond, was een aangename verrassing voor haar meegereisde familie. "Dat wij er, aan de andere kant van de wereld, bij kunnen zijn om deze unieke momenten samen met haar te beleven is heel bijzonder", vertelt Carien. Ze vindt het ook heel mooi om te zien hoe iedereen in Nederland, ondanks de afstand en het tijdsverschil, meeleeft met haar zus. "Net als wij gunt iedereen het haar zo en dat is erg waardevol!"