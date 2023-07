Voetbaltweeling Juno en Elin (9) uit Hilversum zijn fan van de Oranje Leeuwinnen

Zussen Juno en Elin (9) uit Hilversum doen niets liever dan een balletje trappen. Aangezien het WK in Australië en Nieuw-Zeeland in volle gang is, volgen de meiden de Oranje Leeuwinnen op de voet. Bij het Beeld & Geluid museum wordt 100 jaar vrouwenvoetbal in kaart gebracht door middel van een tentoonstelling over het heden en verleden van de sport, de tweeling neemt kijkje.

De afgelopen jaren is de populariteit van vrouwenvoetbal ontzettend toegenomen. Zoals te zien is in de tentoonstelling, deed vrouwenvoetbal er een hele lange tijd niet toe. Juno vindt dit stom: "Ik vind het heel raar, je kan toch gewoon alle sporten doen die je wil?"

Niet anders gewend

Bij de club waar de meiden spelen, zijn veel vrouwenteams. Ondanks dat spelen de zussen mee in het mannenteam, omdat ze te goed zijn voor vrouwenteams met leeftijdsgenoten. Dit is geen probleem volgens Juno: ''Ik vind het wel leuk, want je kan ook van elkaar leren. We zijn ook niet anders gewend''.

De Oranje Leeuwinnen zijn echte voorbeelden voor Juno en Elin. De Hilversummers hebben zelf ook grote dromen: "Het liefst professioneel voetbalster, maar als dat niet lukt dan dokter, want dan kan ik in mensen snijden en dat vind ik ook leuk."

De voetbaltweeling oefent nog even door om hun droom waar te maken.