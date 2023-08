Deze superfans brulden de Oranjeleeuwinnen vannacht naar de overwinning

Met koffie, croissantjes en vol goede energie zaten de echte superfans van Oranje vannacht weer voor de televisie.

Woonkamersfeer

In haar officiële Daphne van Domselaar-shirt zat de 9-jarige Pien uit Alkmaar, er samen met haar vader Michel, vannacht weer klaar voor. Beiden zijn fans van het allereerste uur. Het had dan ook niet veel gescheeld of ze waren achter de Leeuwinnen afgereisd naar Australië. Dat is niet gelukt, maar qua sfeer doet de woonkamer er niet aan ten onder.

Ook bij Harrie ging de wekker vannacht om half vier. Snel schoof hij de croissantjes in de oven en dook in zijn oranjeshirt zodat hij er tegen vier uur helemaal klaar voor zat. Samen met zijn vrouw en hond volgden ze de wedstrijd op de voet. Met de overwinning op zak, dook hij met een gerust hart weer zijn bed in.

Om de sfeer er goed in te krijgen trok superfan Selma haar hele oranje kledingkast open. Gehuld in een knaloranje cowboyhoed en hawaii-ketting zag ze hoe de leeuwinnen ten strijd trokken tegen het sterke Zuid-Afrika.

Vroege treffer

De energie van de fans heeft geholpen want het elftal van bondscoach Andries Jonker had aan een vroege treffer van Jill Roord en een doelpunt van Lineth Beerensteyn in de tweede helft genoeg voor de zege (2-0).

In de kwartfinale neemt Oranje het aanstaande vrijdag op tegen Spanje.