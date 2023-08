Max (32) organiseert gratis muziekweekend met nieuwe 'oude' naam: Bergen Live

Bergen staat het eerste weekend van september traditiegetrouw bol van de muziek. Ook dit jaar, maar in het centrum van het dorp wél onder een nieuwe naam: Bergen Live. "We hebben ons losgekoppeld van Jazz en Sail", legt voorzitter Max van Veen uit, "en organiseren hier nu samen met de horeca twee dagen lang live muziek."

Samen met de andere bestuursleden en alle vrijwilligers organiseert hij het muziekfestival nu onder een nieuwe naam: "Een nieuwe maar eigenlijk oude naam, want zo'n veertig jaar geleden heette Jazz en Sail nog Bergen Live", vertelt hij, als hij de oude posters laat zien die in de bovenbar van café Lamoraal aan de muur hangen.

De 32-jarige geboren en getogen Bergenaar Max weet niet beter dan dat er in 'zijn' Bergen altijd begin september muziek klinkt tijdens Jazz en Sail. "En die muziek moet blijven. Daarom heb ik mij in 2016 bij de organisatie aangesloten, en na corona besloten mijn schouders er flink onder te zetten, want het evenement was heel klein geworden."

"Van bezoekers hoorden we dat het 'een beetje van hetzelfde was' qua opzet en dat er weinig jazz te horen was, wat de naam wel suggereert"

"Tijdens corona zijn best wat bestuursleden gestopt. Vorig jaar organiseerden we het festival met z'n vijven en was het alleen op zaterdag, terwijl de vrijdag echt dé dag is voor Bergenaren. We hoorden toen ook van bezoekers dat het 'een beetje van hetzelfde was', qua opzet en dat er weinig tot geen jazzmuziek te horen was, wat de naam wel suggereert."

Dat gaf de organisatoren de laatste zet om het roer om te gooien. "Een nieuwe naam, nieuw elan, om zo het festival in het centrum te behouden. De samenwerking met Jazz en Sail is er niet meer. We gaan onze eigen weg met hulp van sponsoren en de horeca."

Tekst gaat verder onder foto.