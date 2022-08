Lichtjesavond Bergen is er weer: feest der commercie of ouderwets gezellig?

Na twee coronajaren kan vanavond de 'oudste zomertraditie van Bergen' eindelijk weer doorgaan: Lichtjesavond. Onder anderen de Petrus en Pauluskerk wordt helemaal opgetuigd met waxinelichtjes. Aan de andere kant van de Dorpsstraat brand echter geen licht: "Het is veel te veel vercommercialiseerd."

NH Nieuws/ Anne Klijnstra

Eigenaar van een dierenspeciaalzaak Jan Ooijevaar en zijn vrouw Gerda doen dit jaar 'met pijn in het hart' niet mee aan de traditie. "We wonen hier vijftig jaar en hebben al die tijd met veel plezier meegedaan", vertelt Gerda.

"We hebben in het verleden zelfs prijzen gewonnen voor mooiste verlichting en mooiste straat", vervolgd ze. "Maar de laatste jaren is het helaas meer een verkoopavond dan een gezellig dorpsevenement."

Nu Gerda en Jan niet meer meedoen, zijn de lichtjes in hun deel van de straat helemaal gedoofd. Ook een buurman die ieder jaar fanatiek meedeed, ziet het volgens de twee om dezelfde reden niet meer zitten. "De commercie heeft het gewonnen van de traditie", zegt Jan.

Quote "De felle verlichting van winkels haalt de sfeer uit zo'n gezellige avond" Jan Ooijevaar

De winkels mogen tot 23.00 uur open en Jan vertelt dat uit al die winkels felle verlichting komt. "Het haalt de sfeer uit een gezellige avond, die ooit bedacht is om toeristen te bedanken voor hun bezoek aan ons dorp."

Ook andere ondernemers vertellen aan NH Nieuws dat Lichtjesavond 'niet meer is wat het geweest is'. Volgens de meesten komt dat vooral doordat de afgelopen jaren het aantal verlichte huizen en winkels flink is afgenomen. Eén van hen hoopt dat het feit dat Lichtjesavond twee jaar niet door kon gaan, dit jaar bij inwoners voor een 'extra stimulans' heeft gezorgd om het weer op te pakken.



Extra zetje Jan Apotheker van de Bewonersvereniging Bergen kijkt ernaar uit dat het feest eindelijk weer gevierd wordt. "Het Harmonieorkest treedt op, winkels zijn langer open en veel mensen wilden het dit jaar graag weer vieren."



Qua organisatie is het dit jaar wel 'een beetje op zijn beloop gelaten', vertelt Apotheker. "Maar als er niet voldoende animo is, ondernemen we volgend jaar actie om het evenement een extra zetje te geven."

Quote "Jarenlang was de organisatie heel kleinschalig, langzamerhand is dat overgenomen door de middenstand en cafés die ervan profiteren" Frits David Zeiler (Historicus)

Want Lichtjesavond is belangrijk, benadrukt hij. Van historicus Frits David Zeiler hoorde Apotheker dat het al bijna honderd jaar bestaat. Aan NH Nieuws vertelt Zeiler: "In 1926 zou het voor het eerst georganiseerd worden. Alleen kon het toen niet doorgaan door slechte weersomstandigheden."

Of het later dat jaar is ingehaald is niet bekend, maar duidelijk is dat het vanaf 1927 'praktisch ieder jaar gevierd is'. "Behalve tijdens de Tweede Wereldoorlog - toen viel er weinig te vieren en was het dorp bovendien voor een groot deel geëvacueerd - en natuurlijk de afgelopen twee jaar", vertelt Zeiler.

Ondanks de coronacrisis waren er vorig jaar wel een paar enthousiastelingen met lichtjes in Bergen. Kijk de video hieronder (tekst gaat verder):

Toch nog een paar verlichte tuinen, want lichtjesavond is een traditie - NH Nieuws

Zeiler vertelt dat Lichtjesavond, destijds Verlichtingsavond genoemd, werd bedacht door een groepje bewoners dat het leuk vond iets te organiseren voor toeristen. "Jarenlang is het heel kleinschalig geweest en organiseerden bewoners de avond per straat. Langzamerhand is dat overgenomen door de middenstand en cafés die ervan profiteren."



Volgens de historicus ligt er 'een mooie taak' bij de Bewonersvereniging om de bewoners 'op te jutten om het weer meer te organiseren en te faciliteren'. "En verder is mijn advies: praat erover met je buren en maak jouw weggetje het mooiste weggetje van Bergen." Tekst gaat verder onder de foto:

RK Parochie Petrus en Paulus

Volgens Zeiler is op dit moment 'sinds jaar en dag' de Petrus en Pauluskerk het mooist verlicht. "Dat is bijna professioneel", zegt hij. Voor wie dat met eigen ogen wil aanschouwen: ook dat kan vanavond weer. Overdag worden er zo'n 1.400 potjes neergezet, zodat die 's avonds kunnen branden. Ook is er vanaf 21.00 uur een optreden van zangeres Marja Dignum en pianist Loes Meereboer. Voor wie ander muzikaal vermaak wil, treedt onder andere het Harmonieorkest op. Ook dj's zijn van de partij, bijvoorbeeld bij Taverne. Tijdens Thank God it's Lichtjesavond draait dj Guido disco en funk. "Stilstaan is bij hem geen optie", zegt eigenaar Steef van Leeuwen lachend.

De traditionele Lichtjesavond in en rond het centrum van Bergen is terug! Sfeervolle verlichting en muziek! Wil je dit evenement bezoeken? Kom met de fiets of het openbaar vervoer. Het centrum is namelijk vanaf 19.00 uur voor het verkeer afgesloten. — GemeenteBergen-nh (@gemeentebergen) August 2, 2022