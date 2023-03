Van 'klein Paradiso' tot 'exclusief restaurant': verdwijnt de Taverne nu toch voorgoed?

Café Taverne, de historische bruine kroeg van Bergen, dreigt uit het dorp te verdwijnen. De eigenaar van het pand draagt het stokje over aan zijn kinderen. Die hebben wilde plannen voor een exclusief restaurant. Handtekeningen uit binnen- en buitenland stromen binnen voor een petitie om de Taverne van de ondergang te redden. "Ik ga niet zomaar weg", zegt uitbater Steef van Leeuwen.

De Tav: sinds de jaren 60 'de huiskamer van Bergen' voor vrije geesten, kroegtijgers, muzikanten en families. Het bekende café bevindt zich aan de voet van de Ruïnekerk in hartje Bergen. Het pand kent een lange historie: rond 1800 was het een doorrijstal van herberg De Rustende Jager. Tegenwoordig een uitvalsbasis voor muzikanten, kroegtijgers, hippies, yuppen en gezinnen. Maar voor Lex Schrama, de 70-jarige eigenaar van het pand, is het genoeg geweest. Nu de pachtovereenkomst van de uitbater bijna is verlopen, wil hij de tent overdragen aan zijn kinderen. "De locatie verdwijnt niet, er komt iets moois voor terug. Een exclusief restaurant met eten op hoog niveau. We zijn een horecafamilie, dus waarom zou ik het pand dan blijven verhuren?" 'Alles verdwijnt' De Taverne zou volgens hem al langer op retour zijn. "De livemuziek avonden gaan wel heel goed, maar de loop is er een beetje uit. Vaste klanten heb je bijna niet meer. Alles verandert of verdwijnt op een gegeven moment; dat houd je niet tegen."

Gedichtje Taverne Bergen - Auteur onbekend

Toch hoeft de komst van de decadente eettent volgens Schrama niet het einde van de Tav te betekenen. "De uitbater krijgt een verhuisvergoeding mee en mag van mij de naam gebruiken. Ik gun het hem om ergens in het dorp op een andere locatie door te gaan. Er zijn genoeg plekken te verzinnen." Verhuisvergoeding Maar volgens uitbater Steef van Leeuwen valt de hoogte van zo'n verhuisvergoeding vies tegen. Hij gaat er dan ook niet mee akkoord. "Ik krijg helemaal niks mee, want de hoogte van het bedrag is zo belachelijk laag dat ik er niet op inga." Een doorstart op een nieuwe plek, is volgens hem sowieso geen optie. "Je kunt niet zomaar de Taverne ergens anders beginnen. Dit pand, deze bijzondere sfeer, is wat de mensen kennen. Waarom beginnen zij dat restaurant niet ergens anders?" Duizenden handtekeningen Vaste klanten en fans hopen Schrama en co. met een petitie op andere gedachten te brengen. Met ook een oproep van ondertekenaar Nico Dijkshoorn op Twitter gaat het hard: de teller staat op bijna 4.000 handtekeningen. "Er wordt nu een beeld geschetst dat het een beetje vergane glorie is, maar het is het drukste café van Bergen. Met verschillende types van alle leeftijden. De petitie laat ook zien dat het geen kroeg in verval is", reageert Van Leeuwen.