Muziekcafé Taverne in Bergen brengt corona-album uit: "Ik glim van trots"

BERGEN - Geen maaltijdenservice, kerstbomenverkoop of cadeauwinkel voor café Taverne in Bergen. Maar om toch wat geld in het laatje te krijgen tijdens deze coronacrisis gooit eigenaar Steef van Leeuwen het over de muzikale boeg. Hij brengt een corona-album uit waar artiesten uit binnen- en buitenland belangeloos aan mee hebben gewerkt.

Het café in Bergen kent een lange muziekgeschiedenis. Zowel lokaal talent als grote bands als Van Dik Hout, Wild Romance en Thé Lau stonden op het kleine maar knusse podium. Het idee om een corona-album te maken was dan ook voor eigenaar Steef van Leeuwen een logische stap. "Als het plafond lekt, zet je er een emmer onder. Dit is mijn emmer. Een muzikale emmer. Die druppels klinken erg goed!"

Eerbetoon

Want ook Taverne ontkomt niet aan de coronacrisis. De inkomsten van de plaat, met de toepasselijke titel The Corona Album, komen meer dan geroepen. "Financieel is het een redelijk hard gelag aan het worden en ik kan de opbrengsten goed gebruiken. Toch is het vooral bedoeld als een eerbetoon aan de mooie tijden. We willen ook laten zien dat we er nog zijn. We hebben heel veel vaste gasten en die vinden het ook leuk om zoiets in huis te hebben."

Van Leeuwen kreeg deze week de eerste proefpersingen van het album in huis. Glunderend zet hij de plaat op en draait de volumeknop vol open. "Hij klinkt echt ontzettend lekker."

De kroegbaas is trots op het album en dan vooral omdat er zoveel artiesten belangeloos aan mee hebben gewerkt. "Er staan zelfs tracks op die speciaal voor deze plaat zijn gemaakt. En van heinde en ver. We hebben Martin Harley uit Engeland en de Sextones uit Texas. Dat is fantastisch. Ik glim van trots."