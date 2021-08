Automobilist rijdt in op Bergens café: schade is groot

Een automobilist is vanmorgen op Tapperij de Heerlijkheid ingereden in de Kerkstraat in Bergen. Er is niemand gewond geraakt. Wel is er veel materiële schade, zowel aan de auto als aan het café dat pas twee maanden geleden verbouwd was.

De automobilist reed de Kerkstraat in en zou volgens getuigen zijn geschrokken van een andere automobilist die een parkeervak verliet. In plaats van te remmen, trapte de bestuurder naar verluidt het gaspedaal in. Uit een blaastest is gebleken dat er geen alcohol in het spel was.

De bestuurder heeft geen verwondingen, maar gaat voor de zekerheid even langs de huisarts, aldus een politiewoordvoerder aan NH Nieuws. Op het moment van het ongeluk was er iemand aanwezig in het café, maar ook deze persoon is niet gewond geraakt.

In verband met de veiligheid is de straat afgezet. Het cafe moet eerst gestut worden voordat de auto kan worden weggesleept.