Telstar nog niet 'klaar' voor nieuw seizoen: "Puntjes op de i tegen Jong FC Utrecht"

Over iets meer dan een week begint het nieuwe seizoen voor Telstar tegen Jong PSV. De Witte Leeuwen zijn bezig aan de laatste fase van de voorbereiding. Trainer Mike Snoei vindt dat zijn ploeg op de goede weg is. "We kunnen de puntjes op de i zetten woensdag tegen Jong FC Utrecht, dan moeten we de laatste dingen nabootsen, die we nodig hebben tegen Jong PSV."

Volgens Snoei is Telstar nog niet 'klaar' voor de competitie. Vorig jaar zomer vertrokken er veel spelers, dat is nu anders. "Het geraamte van vorig seizoen is wel overeind gebleven. Er staat een mooi fundament, alleen willen we dat nog finetunen met nieuwe spelers. Dat kost even tijd, maar we hoeven niet helemaal klaar te zijn voor Jong PSV. We komen toch wel goed voor de dag."

Eén van de spelers uit dat geraamte van vorig seizoen is Jorginho Soares. De centrale verdediger kwam vorig jaar tot vijftien wedstrijden, aangezien Özgür Aktas in het centrum de voorkeur kreeg. Die vertrok naar MVV en de weg ligt nu open voor Soares.

