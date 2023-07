Telstar schrapt wedstrijd tegen Quick Boys; drie oefenduels resteren tot nieuwe seizoen

Na evaluatie hebben Mike Snoei en zijn technische staf besloten de laatste fase van de voorbereiding aan te passen. Morgen speelt Telstar op het Visserijtoernooi in Katwijk twee keer een wedstrijd van een uur. Er wordt gespeeld tegen Koninklijke HFC en tegen gastheer VV Katwijk. Mede vanwege de intensiteit van het resterende programma is besloten de wedstrijd tegen Quick Boys te schrappen. Telstar speelde al negen oefenwedstrijden deze voorbereiding.

Nieuwe seizoen

Naast de twee duels op het Visserijtoernooi komt Telstar ook nog in actie op zaterdag 5 augustus. FC Den Bosch is dan de laatste sparringpartner deze voorbereiding. Het nieuwe seizoen in de eerste divisie begint voor Telstar op maandag 14 augustus met een uitwedstrijd tegen Jong PSV.

Afgelopen dinsdag oefende Telstar tegen Rijnsburgse Boys. Bekijk hieronder de samenvatting van dat duel.