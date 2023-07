Ajax cancelt drie dagen van tevoren oefenwedstrijd met Telstar

Ajax informeerde de Velsenaren gisteren over het annuleren van de oefenwedstrijd. "Het is frustrerend, want het is een mooie affiche", zegt een woordvoerder van Telstar. De club was al druk bezig met de voorbereiding. "We verwachtten veel mensen voor de wedstrijd."

“Een flinke tegenvaller, voor onze voorbereiding, maar ook voor de mensen die uitkeken naar dit mooie affiche. “, zegt technisch manager Peter Hofstede op de website. “Wij zijn momenteel naarstig op zoek naar een vervangende en passende oefenpartner voor het komende weekeinde.”

Navraag bij Ajax leverde vooralsnog geen duidelijk antwoord op waarom de club afziet van de wedstrijd. Mogelijk heeft het programma van het eerste van Ajax, dat tegen Anderlecht oefent, de voorkeur.