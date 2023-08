Telstar verslaat FC Den Bosch na dubbelslag Quinten van den Heerik

Telstar heeft opnieuw gewonnen in de voorbereiding. De Witte Leeuwen versloegen in eigen huis FC Den Bosch met 4-0. Quinten van den Heerik scoorde twee goals.

Nieuwe aanwinst Mees Kaandorp kreeg van trainer Mike Snoei direct de voorkeur in de basis. Testspeler Mohammed Tahiri zorgde voor het eerste gevaar, hij ontsnapte aan de verdediging en deponeerde de bal op de paal. Quinten van den Heerik scoorde na een kwartier. De spits tikte een rebound binnen uit een afstandsschot van Cain Seedorf: 1-0. Van den Heerik kreeg voor de rust nog een kansje, maar hij kon de voorzet van Seedorf niet in het doel koppen. De Brabantse bezoekers kwamen er geen moment aan te pas.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Het vertrouwen werd in de tweede helft snel opgekrikt. De eerste kans was direct raak, Kaandorp scoorde van afstand: 2-0. Enkele minuten later was het opnieuw prijs, nadat Van den Heerik opnieuw een rebound in het doel tikte: 3-0. Telstar zat hierdoor op rozen en kon veelvuldig wisselen. Gedurende de tweede helft werd iedere basisklant gewisseld. Eén van die invallers, Youssef El Kachati, maakte het mooiste doelpunt van de middag. Tom Overtoom bood zich aan bij een corner, legde af op El Kachati en hij schoot snoeihard raak.

Telstar sluit de voorbereiding komende woensdag af met een uitwedstrijd tegen Jong FC Utrecht. Aftrap is 13.00 uur op Sportpark Zoudenbalch. Deze wedstrijd is wel open voor publiek.

Opstelling Telstar: Koeman (Houweling/46); Seedorf (Kruiver/60), Apau (Koswal/70) , Soares (Olfers/78), Oude Kotte (Rocha de Almeida/78), Faye (Bouaghlafen/78); Overtoom (Fatihi/70), Augustijns (Van de Loo/70), Kaandorp (Turfkruier/60); Van den Heerik (Eddahchouri/60), Tahiri (El Kachati/60)