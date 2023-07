Samenvatting: Telstar verslaat Rijnsburgse Boys door laat doelpunt Youssef El Kachati

Bij de Witte Leeuwen keepte Pascal Kuiper de eerste helft, hij is van Excelsior en loopt stage. De doelman had een spectaculaire redding in huis op een schot van Jeroen Spruijt. Het spel golfde op en neer zonder grote mogelijkheden. Zo ging een vrije trap van Zakaria Eddahchouri net naast en was Kuiper even later scherp bij een inzet van Mark Mieras. Voor de rust werd Telstar nog eenmaal gevaarlijk, maar ook dat leverde geen goal op.

De tweede helft ging voor Telstar verder waar de eerste was geëindigd; het missen van kansen. Youssef El Kachati kreeg een gigantische mogelijkheid na een assist van Jay Kruiver, maar schoot vol op Zonneveld. Even later gebeurde precies hetzelfde met Alae-Eddine Bouyaghlafen. Zijn inzet ging naast.

In de tegenstoot werd Rijnsburgse Boys gevaarlijk via Dani van der Moot, Ilias Kariouh en Mitchi Huijsman zonder succes. In de slotfase creëerden de bezoekers nog een gigantische mogelijkheid voor Gio van Ommeren, maar zijn schot was te zacht. Het leek dus op 0-0 uit te draaien, totdat El Kachati op aangeven van Eddahchouri raak schoot: 1-0.

Bij Telstar kregen Bouyaghlafen en Leonarde Rocha de Almeida de nodige speelminuten. Het ligt in de lijn der verwachting dat beide spelers dit seizoen op amateurbasis gaan uitkomen voor Telstar.

Opstelling Telstar: Kuiper (Houweling/46); Kruiver (Seedorf/60), Apau, Soares (De Almeida/77), Oude Kotte, Faye; Augustijns, Bouyaghlafen (Van den Heerik/60), Turfkruier; El Kachati, Eddahchouri