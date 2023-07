Telstar en Kon. HFC zien eindzege in Visserijtoernooi naar Katwijk gaan

VV Katwijk is de nieuwe titelhouder van het jaarlijkse Visserijtoernooi. Telstar won zijn eerste duel van Koninklijke HFC nog wel met 2-0, maar moest het vervolgens afleggen tegen de latere eindwinnaar. In en tegen Katwijk werd het 3-0 voor de gastheren.

Alle wedstrijden tijdens het drieluik duurde een uur. In het eerste duel tussen Telstar en het Haarlemse Koninklijke HFC werd er voor rust niet gescoord. Na de korte onderbreking was Quinten van den Heerik twee keer trefzeker voor de Witte Leeuwen.

In de tweede wedstrijd tegen VV Katwijk, dat kampioen werd in de tweede divisie en tevens wordt gecoacht door Telstar-assistent Anthony Correira, kreeg Telstar drie goals tegen. Nota bene voormalig Telstar-speler Paul Kok tekende voor de 1-0. Daarna was het de beurt aan oud AZ-spits Des Kunst. De in IJmuiden geboren en getogen aanvaller tekende zowel voor de 2-0 als de 3-0 namens Katwijk.

