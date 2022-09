Raak de Vlag met Paul Kok: "Smaakt best goed"

Vanuit de jeugdopleiding van AZ kwam Paul Kok terecht bij Telstar en later bij FC Volendam. Nu speelt de verdediger uit Hoorn voor vv Katwijk. En daar toont hij wekelijks zijn uitstekende lange trap. Of hem dat ook lukt onder grote druk tijdens een potje 'Raak de Vlag' zie je in de vierde aflevering. "Dit smaakt best goed."