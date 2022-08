Raak de Vlag met Yuri Cornelisse: "AZ kopje onder"

Het is tijd voor aflevering 2 van Raak de Vlag. Vorige week zagen we Joey Jacobs verliezen van verslaggever Erik-Jan Brinkman en dat betekende eitje koppen voor de verdediger uit Purmerend. Dit keer is het de eer aan Yuri Cornelisse. "AZ kopje onder."

Yuri Cornelisse speelde in de jeugd van AZ, maar tot een debuut kwam het nooit in de Alkmaarse hoofdmacht. Daarna kwam de snelle aanvaller uit voor clubs als RKC, FC Groningen en ADO Den Haag. Inmiddels telt de vrolijke Alkmaarder alweer 47 lentes en gaan we kijken of hij nog in staat is om een fatsoenlijke pass te geven.

Kijk mee naar aflevering 2 van Raak de Vlag.