Raak de Vlag met Joey Jacobs: "Mooi spelletje"

Een nieuw seizoen en dat betekent ook een nieuw voetbalspel: Raak de Vlag. Elke week week strikken we weer een prominent uit de voetballerij voor dit ludieke spel. We starten het voetbaljaargang met Joey Jacobs. "Het is een mooi spelletje"

In totaal speelde Joey Jacobs elf jaar in de jeugdopleiding van AZ en deze zomer maakte de 22-jarige Purmerender de overstap naar Almere City. Van een stevig duel is de centrale verdediger niet vies, maar kan hij ook een pass geven over veertig meter met een flinke beperking en dan in de buurt eindigen van de Noord-Hollandse vlag.

Kijk mee naar aflevering 1 van Raak de Vlag.