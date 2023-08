Telstar versterkt zich met Mees Kaandorp: "Moet een belangrijke speler gaan worden"

Mees Kaandorp is de nieuwste aanwinst van Telstar. De 25-jarige middenvelder uit Alkmaar gaat een contract voor twee seizoenen tekenen in Velsen-Zuid. "Ik hoop met het team de play-offs te halen en pesoonlijk wil ik natuurlijk veel spelen", aldus Kaandorp.

Kaandorp speelde een groot gedeelte van zijn jeugd bij AZ. Bij Jong AZ maakte hij op 9 oktober 2017 zijn debuut in het betaalde voetbal. In 2019 ging hij voor Almere City FC spelen en de afgelopen twee jaar speelde hij bij De Graafschap.

In Doetinchem werd zijn contract deze zomer niet verlengd. "Afgelopen seizoen was een rumoerig seizoen. Ik was geen basisspeler en had mij weer in de basis geknokt. Uiteindelijk toch op een zijspoor beland. Ik moet door en De Graafschap ook dus ik ben heel blij met deze stap.

