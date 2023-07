Man uit Bovenkarspel verdacht van doden en in brand steken partner: "Was een ongeluk"

Achter de deuren van de woning aan de Bourgondiëweg in Bovenkarspel zou een verschrikkelijk drama hebben plaatsgevonden. Volgens het Openbaar Ministerie zou Emiel H. (53) zijn partner hebben gewurgd en het lichaam in brand hebben gestoken. Dit bleek tijdens een tussentijdse zitting in de Haarlemse rechtbank. Zelf spreekt de verdachte van een ongeluk.

De verdachte is er zelf niet bij. Volgens zijn advocaat geeft het transport naar de rechtbank, voor deze korte zitting, hem te veel stress. Mogelijk is hij er pas tijdens de inhoudelijke behandeling bij.

Kinderen van echtpaar in de rechtszaal

In de rechtszaal zitten wel de kinderen van het echtpaar. De rechter wendt zich als eerste tot hen. Om ze te condoleren met het verschrikkelijke verlies, maar ook om te waarschuwen dat de bespreking van de gebeurtenissen heftig voor ze kunnen zijn.

Want in de periode van de vermissing van hun moeder tot aan de arrestatie van hun vader, moet het nodige zijn gebeurd. Het is 10 april van dit jaar als de vrouw als vermist wordt opgegeven. Een paar dagen later staat de omgeving rond de woning ineens vol politie en mannen in witte pakken.

Langere tijd wordt het huis volledig onderzocht. Het lichaam van de vermiste vrouw wordt gevonden en een 53-jarige man wordt aangehouden. Het blijkt haar partner Emiel H. te zijn. Wat er zich precies heeft afgespeeld wil zijn advocaat Guido Terlingen niet kwijt. Behalve dat het een ongeluk is geweest. "Hij is bereid om een verklaring af te leggen", aldus de advocaat.

Vrouw gewurgd en in brand gestoken

Het Openbaar Ministerie houdt het zelf op moord of anders doodslag. Volgens de officier van justitie zou H. zijn vrouw hebben gewurgd, waardoor ze om het leven is gekomen. Daarna zou hij haar hebben meegenomen naar een afgelegen plek en in brand hebben gestoken. En mogelijk heeft hij het lichaam daarna dus weer mee naar huis genomen.

